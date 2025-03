Público se reuniu nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí para acompanhar a primeira noite de desfiles. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro recheou a noite de domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3) de cultura afro e performances marcantes. Quatro escolas passaram pela Sapucaí: Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Unidos de Padre Miguel e Estação Primeira de Mangueira.

Houve falhas no som durante as apresentações da Unidos de Padre Miguel, Mangueira e Imperatriz. De acordo com o g1, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) atribuiu os problemas à empresa de som, mas assegurou que foram resolvidos rapidamente, permitindo a continuidade dos desfiles.

As apresentações foram encerradas por volta das 4h10min, com a apresentação da Mangueira. Nenhuma escola estourou o tempo de desfile, todas finalizaram dentro do período de 80 minutos.

Como foi o primeiro dia de desfiles no Rio de Janeiro

Unidos de Padre Miguel

Com o enredo Egbé Iyá Nassô, a escola Unidos de Padre Miguel marcou o seu retorno ao Grupo Especial do Carnaval carioca após 52 anos.

O tema homenageou a trajetória de Iyá Nassô, Francisca da Silva, figura fundamental na história do candomblé no Brasil. Ao longo do desfile, a escola destacou momentos importantes da vida da homenageada.

Imperatriz Leopoldinense

Com o enredo Ómi Tutu ao Olúfon — Água Fresca para o Senhor de Ifón, a Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Grupo Especial, contou a visita de Oxalá ao reino de Oyo, governado por Xangô.

Ao longo do desfile, a escola mostrou a história de Oxalá até Xangô e os percalços enfrentados por Oxalá ao se recusar a fazer oferendas a Exu.

Unidos do Viradouro

Contanto a história de Malunguinho, considerado um grande herói do século 19, líder do Quilombo do Catucá, no norte de Pernambuco, a atual campeã do Carnaval carioca entrou na Sapucaí.

Ao longo do desfile, o enredo Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos, trouxe a luta por liberdade e resistência, por meio de um diálogo entre as culturas afro e indígena. Contando com 282 ritmistas, a escola abusou de efeitos holográficos, drones e fogo cenográfico.

Estação Primeira de Mangueira

Fechando a primeira noite de desfiles, a Estação Primeira de Mangueira trouxe para a Sapucaí o enredo À Flor da Terra — No Rio da Negritude entre Dores e Paixões, celebrando a contribuição dos povos bantos, de Angola, para cultura, sociedade e religião do Rio de Janeiro.

Ao longo do desfile, a escola trouxe a alegria da vida na África, o sofrimento da escravidão e o renascimento no Rio de Janeiro.

Próximos desfiles

Na noite desta segunda-feira, as escolas Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel entram na avenida.

Haverá ainda uma terceira rodada, na terça-feira (4), quando Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela devem desfilar.

Apuração