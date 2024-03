O número de mortes de crianças e adolescentes com menos de 15 anos subiu 7,8% entre 2021 e 2022 - um aumento que destoa da tendência verificada na população em geral de redução da mortalidade no mesmo período. Segundo pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgaram a pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2022 nesta quarta-feira (27), o resultado pode ainda ser um resquício da pandemia de covid-19, sobretudo porque essa faixa etária foi a última a ser vacinada.