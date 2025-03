Porto Alegre volta a ter voos diretos para Buenos Aires a partir desta quarta-feira; veja preços 

Até o momento, estão previstos sete voos, um em cada dia da semana, nos sentidos de ida e volta. Agência Telam / Divulgação / Divulgação

Após quase um ano, Porto Alegre volta nesta quarta-feira (5) a ter voos diretos para Buenos Aires. A primeira companhia aérea a oferecer a viagem é a Aerolineas Argentinas. Em maio, a Gol também oferecerá viagens sem escalas para a capital portenha saindo do aeroporto Salgado Filho.

Em função da enchente de maio, o principal terminal aéreo do Estado fechou, retomando operação de forma escalonada apenas em outubro, com voos nacionais. Apenas em dezembro que as viagens internacionais voltaram, e também de forma parcial.

A retomada da Aerolíneas Argentinas deveria ter sido em janeiro, mas foi adiada pela companhia. Até o momento, estão previstos sete voos, um em cada dia da semana, nos sentidos de ida e volta. O terminal de destino na capital argentina continuará sendo o Aeroparque Jorge Newbery (AEP), o segundo maior da cidade e o mais central.

Como será a operação da Aerolineas

Voos de Porto Alegre para Buenos Aires voltam a ser oferecidos nesta quarta-feira pela Aerolineas Argentinas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Porto Alegre-Buenos Aires

Parte dos voos decolam pela manhã do Salgado Filho, enquanto outros partem à noite. As viagens duram cerca de 1h55min e partem nos seguintes horários:

Nas segundas, quartas, sextas-feiras e sábados: o avião decola às às 08h30min e chega às 10h25min

o avião decola às às 08h30min e chega às 10h25min Nas terças, quintas-feiras e domingos: o avião decola às 21h45min e chega às 23h40min

Valores*

Em março : tarifas entre R$ 1.569 e R$ 1.797

: tarifas entre R$ 1.569 e R$ 1.797 Em abril : tarifas entre R$ 854 e R$ 1.685

: tarifas entre R$ 854 e R$ 1.685 Em maio : tarifas entre R$ 655 e R$ 1.685

: tarifas entre R$ 655 e R$ 1.685 Em junho: tarifas entre R$ 655 e 1.685

Buenos Aires-Porto Alegre

No sentido de Buenos Aires para Porto Alegre, o trajeto leva 1h40min:

Nas segundas, quartas, sextas-feiras e sábados : a saída acontece às 6h00min, com chegada às 7h40min

: a saída acontece às 6h00min, com chegada às 7h40min Nas terças, quintas-feiras e domingos: a saída acontece às 19h10min, com chegada às 20h50min

Valores

Em março : tarifas entre R$ 1.269 e R$ 2.031

: tarifas entre R$ 1.269 e R$ 2.031 Em abril : tarifas entre R$ 1.181 e R$ 2.031

: tarifas entre R$ 1.181 e R$ 2.031 Em maio : tarifas entre R$ 982 e R$ 1.914

: tarifas entre R$ 982 e R$ 1.914 Em junho: tarifas entre R$ 982 e R$ 2.031

*Cotação feita em 03/03/25.

Voos da Gol a partir de maio

A partir do dia 5 de maio, a Gol também volta a operar voos diretos de Porto Alegre a Buenos Aires. A companhia área não fazia a rota desde 2016, em razão do ajuste de malha aérea.

A Gol tem parceria com a Aerolineas Argentinas, que opera parte dos voos da companhia brasileira para o país vizinho. Mas são as viagens feitas pela Gol as mais baratas.

Projeção feita no início desta semana no site da companhia era possível comprar tíquetes** entre R$ 654,83 e R$ 1.439,72, o trecho. Há voos saindo de Porto Alegre nas segundas, terças, quintas e sábados. Já de Buenos Aires para a capital gaúcha, há opções de segunda a sábado.

Assim como a Aerolineas, o aeroporto de conexão entre as duas capitais é Aeroparque Jorge Newbery (AEP).

A Fraport, empresa responsável pela gestão do aeroporto, estima que 25 mil usuários façam check-in no Salgado Filho rumo a outros países a cada mês. O número representa 10 mil pessoas a menos do que era registrado antes da cheia. No entanto, a expectativa é voltar ao patamar anterior a partir de março de 2025.

* Produção: Carolina Dill

** Cotação feita em 03/03/25.