Carnaval no Brasil

No decreto 57.973 de 2025, o Rio Grande do Sul determinou que os dias 3 e 4 de março, respectivamente segunda e terça-feira de Carnaval, serão de ponto facultativo. O mesmo vale para a prefeitura de Porto Alegre , até as 12h da Quarta-feira de Cinzas (5).

Dia 5 de março é feriado?

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo

Feriados

Ponto facultativo

Quais os feriados nacionais em 2025?

Janeiro

Abril

Maio

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.