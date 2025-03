Quais são os tipos de banana? Veja os mais comuns no Brasil e os benefícios do consumo

Brasileiros estão entre os maiores produtores e consumidores. Luiz ArMANDO VAZ / Agencia RBS

A banana se destaca como a fruta mais consumida do Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2023. O país dispõe de uma grande variedade de frutas devido ao seu clima tropical.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), a produção mundial de banana supera 115,7 milhões de toneladas. O Brasil lidera a produção na América do Sul. O mercado interno absorve mais de 95% da produção.

O consumo médio do brasileiro é de 27 quilos da fruta por ano, conforme a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. A média mundial é de 16 quilos por pessoa.

Entre os mais de mil tipos existentes da fruta, Zero Hora preparou uma lista com os tipos mais comuns no Brasil. Confira.

Quais são os tipos de banana mais comuns no Brasil?

Banana-ouro

Conhecida como "lady finger" (dedos de senhora, em português) por seu aspecto fino, também é chamada de "banana de açúcar" ou banana-ouro devido à alta concentração dessa substância.

É menos calórica que outras variedades. Serve tanto para sobremesas quanto refeições.

Banana-prata

A banana-prata, também chamada de Gros Michel, predomina no centro-oeste e nordeste do Brasil. Tem cor amarelo-esverdeada, sabor mais doce que a banana-nanica e dura até quatro dias.

Banana-maçã

A banana-maçã é menor, tem casca amarela e sabor mais doce que outras variedades. Rica em nutrientes, é comum em sobremesas. A comercialização ocorre ainda verde, em fase de maturação.

Banana-nanica

A banana nanica — ou d'água representa 50% da produção global da fruta, segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

Fruta com alto impacto ambiental e social, possui alta demanda de produção e exige uso intensivo de pesticidas e fertilizantes para seu cultivo.

Com sabor doce e vida útil prolongada, a variedade é fonte de carboidrato e popular na América Central, América do Sul, África e Ásia.

Banana-da-terra

Conhecida no nordeste do país como pacovan, é a banana menos doce que as mais populares encontradas no supermercado. É comum e considerada alimento básico em regiões tropicais.

Normalmente é consumida frita, cozida, grelhada ou assada. Contém alta fonte de potássio, ajudando a prevenir câimbras.

Banana-verde

Rica em fibras, a banana verde cozida reduz líquido no intestino e combate diarreia. Também previne úlceras gástricas e auxilia no controle da glicemia.

Banana-são-tomé

Originalmente de São Tomé e Príncipe, foi batizada como banana São Tomé, mas também é conhecida como banana-roxa, banana-vermelha, banana curta e banana-do-paraíso.

Apresenta coloração arroxeada e avermelhada, casca fina e polpa macia, com sabor muito doce.

Tipos de banana mais populares no Brasil são ouro, prata, maçã, nanica e banana-da-terra. CEAGESP / Reprodução

LEIA TAMBÉM 7 cuidados antes de assinar o contrato de aluguel da casa

Benefícios do consumo

Multivitamínica, a fruta contém vitaminas A, B1, B2 e C. Possui açúcares naturais como sacarose, frutose e glicose, além de minerais como ferro, cálcio e potássio.

O consumo de banana melhora a saúde intestinal, facilita a digestão e mantém a integridade da mucosa intestinal. A fruta também diminui a produção de colesterol pelo fígado.

Extinção da banana?

Os tipos de banana disponíveis hoje no mercado vêm de uma mesma variedade, a Cavendish, segundo reportagem da BBC. Em 1950, ela substituiu a variedade Gros Michel, que dominava a produção global e foi exterminada por fungo letal, o Fusarium oxysporum, destruidor do sistema vascular da planta.

Em 2024, cientistas identificaram nova cepa do fungo, que ameaça extinguir a fruta mais consumida do mundo devido ao uso comum de um único clone de banana, facilitando a propagação do fungo nas plantações.

Especialistas alertam sobre a necessidade de cultivar diferentes variedades de bananas para combater a doença que tem devastado plantações.