Morre Affonso Romano de Sant'anna: relembre os momentos mais marcantes do escritor pela Serra

Nessa foto, Affonso participava de um bate-papo durante a 21ª Feira do Livro de Caxias do Sul, realizada em 2005.

Dito isso, morreu nesta terça-feira (4), o escritor mineiro Affonso Romano de Sant'anna, aos 88 anos . Vai o corpo, ficam as palavras, as ideias e os livros. Pouco mais de um dês da morte da esposa, também escritora, Marina Colasanti , é a vez de Affonso partir.

Affonso deixou pela Serra seus rastros metafóricos. Esteve presente na 21ª Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2005, quando o escritor José Clemente Pozenato (1938-2024) era secretário da Cultura. Inclusive, uma das mesas de bate-papo reuniu Affonso, Pozenato e o poeta caxiense Eduardo Dall'Alba (1963-2013), registrado pelo fotógrafo Porthus Junior (foto abaixo).

Affonso, Dall'Alba e Pozenato, em mesa de bate-papo durante a Feira do Livro de Caxias do Sul, em 2005.

Numa das inúmeras crônicas que Dall'Alba escreveu no jornal Pioneiro, afirmou: "Clarice e Affonso são nomes para se colocar no primeiro plano quando se fala em literatura contemporânea".

Em 2011 , outra vez Affonso esteve pela Serra. Foi o escritor homenageado do 19º Congresso Brasileiro de Poesia, num tempo em que Bento Gonçalves nos brindava com essa dádiva literária.

Mais recentemente — e fechando com o início do texto — Affonso esteve na 33ª Feira do Livro de Caxias, em 2017, quando lançou um de seus últimos livros e no mesmo ano em que recebera o diagnóstico de Alzheimer.