“As coisas vão ficar piores, temos de nos preparar”, afirma geólogo gaúcho sobre ações humanas no planeta Terra

Uma análise abrangente dos processos de degradação ambiental do planeta. Essa foi a tarefa a que se propôs Marco Moraes, autor do livro Planeta Hostil: Como as ações humanas estão mudando a Terra e fazendo dela um lugar imprevisível e perigoso (Matrix, 2024). O geólogo e cientista gaúcho é formado pela Universidade Federal da Bahia, tem Ph.D. pela Universidade de Wyoming, dos Estados Unidos, é autor de dezenas de artigos e tem se dedicado a estudar as transformações do planeta.