Mais de 1,3 milhão de brasileiros podem ser afetados pela elevação do nível do mar até 2030, aponta estudo

O aumento contínuo do nível do mar observado nos últimos 30 anos põe em risco regiões ribeirinhas e centros urbanos próximos de praias no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, São Luís, Aracaju, João Pessoa, Natal e Maceió. Estudo publicado pela Climate Central aponta que a elevação da água dos oceanos pode impactar a vida de aproximadamente 1,3 milhão de brasileiros que vivem nestas áreas até 2030, o que inclui porto-alegrenses, que podem ser afetados – novamente – com o aumento do nível do Guaíba na projeção, que entre maio e abril deste ano inundou a cidade.