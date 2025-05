Arthur Elias vê Marta atuando em alto nível e usa sua experiência para ajudar jovens na seleção

Arthur Elias não poupou elogios à experiente Marta, de 39 anos, após convocá-la para os amistosos com o Japão nos dias 30 de maio (Neo Química Arena) e 2 de junho (em Bragança Paulista). Na visão do treinador, a camisa 10 continua jogando em algo nível nos Estados Unidos e sua presença ajuda as companheiras mais jovens, dentro e também fora de campo.

Marta foi uma das novidades em lista com 26 nomes divulgados nesta terça-feira. Ela volta à equipe nacional após nove meses. Desde a prata olímpica em Paris-2024 que não era chamada. A convocação é um sinal que pode ser a líder do elenco na disputa da Copa América, no Equador.

"Eu estive com a Marta, conversei com ela recentemente, que se colocou à disposição para ajudar a seleção brasileira enquanto estiver atuando em alto nível, como está. A Marta tem feito uma grande temporada, tem sido muito importante para o seu clube, que é campeão da Liga Americana. A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens, para essa renovação que está sendo feita", admitiu Arthur Elias. "Eu vejo como algo importante a contribuição dela não só dentro do campo, mas para o nosso ambiente nesse momento pré-Copa América."

O treinador aproveitou para elogiar, também, a seleção japonesa, com a qual previu grandes embates. "O Japão é uma seleção muito qualificada, que já foi campeã do mundo, que hoje vive um grande momento", disse. "Tenho certeza que as duas seleções vão brigar muito pela vitória, pelo momento de construção do trabalho das duas seleções, pelo momento de renovação das duas também."

A obediência técnica e tática das asiáticas também foi exaltada pelo treinador. "É uma equipe muito coordenada dentro do campo, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, então é sempre um desafio para nós, a gente conseguir marcar uma seleção que tem uma dinâmica muito grande", ressaltou. "Isso é interessante para a gente, especialmente por esses duelos com as jogadoras que vão trazer essa dificuldade para conseguirmos sair de uma pressão e criar oportunidades de gol, como a seleção vem criando contra todos os adversários."

Vindo de grande vitória sobre os Estados Unidos na Califórnia, por 2 a 1, Arthur Elias não esconde que as adversárias estão olhando o Brasil de maneira diferente e vibra com essa evolução verde e amarelo.