"Devemos evitar que as manchetes se reduzam a preservação de florestas e obtenção de apoio financeiro", diz Roberto Azevêdo, ex-OMC

Engenheiro civil de formação, Roberto Azevêdo, 66 anos, ingressou no Itamaraty em 1983, e se tornou um dos mais representativos diplomatas brasileiros dos últimos 40 anos. Após três décadas atuando no Ministério das Relações Exteriores, tendo servido na embaixada brasileira em Washington, Azevêdo se tornou, em 2013, o primeiro latino-americano a ser eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC). Em 2017, foi reconduzido ao cargo para um segundo mandato, e ficou no posto até renunciar em seu último ano de gestão, em 2020.