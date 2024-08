Para alinhar ações de proteção ambiental e demonstrar oficialmente à população que as mudanças climáticas devem ser uma preocupação nacional, os chefes dos três poderes da República assinaram na última quarta-feira, em Brasília, o Pacto do Estado Brasileiro sobre Transformação Ecológica. Trata-se de uma iniciativa inédita com o propósito de alterar os paradigmas econômicos, tecnológicos, sociais e culturais do país para promover o desenvolvimento sustentável, a proteção dos direitos das crianças e das futuras gerações e a resiliência a eventos extremos.