Mais agilidade no trensurb 

A decisão de colocar linhas especiais de ônibus entre Porto Alegre e o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi mais uma improvisação necessária para atenuar os transtornos causados pelo fato de todas as estações do trensurb na Capital ainda permanecerem fechadas pelos efeitos das cheias de maio. O metrô sempre foi considerado a melhor opção para o público interessado em visitar a Expointer, que terá a sua 47ª edição iniciada neste fim de semana. As partidas de hora em hora dos veículos de dois pontos do centro de Porto Alegre, no entanto, não compensam a falta do transporte sobre trilhos devido à capacidade muito maior dos vagões e à frequência das viagens.