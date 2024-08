Infância desprotegida

As mortes de Anna Pilar Cabreira, de sete anos, em Novo Hamburgo, e de Kerollyn Souza Ferreira, de nove, em Guaíba, são uma triste ilustração do quadro preocupante da violência contra crianças no Brasil. Mesmo que os dois casos ainda necessitem do devido esclarecimento, as informações até agora disponíveis indicam, em diferentes contextos, o envolvimento das mães. São recorrentes, no Estado e no país, episódios do gênero com desfecho trágico pelas mãos de familiares próximos.