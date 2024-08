O Brasil na corrida da inteligência artificial

Merecem ser acompanhados de perto pela sociedade os desdobramentos do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028 (PBIA) – IA para o Bem de Todos, apresentado no final de julho pelo governo federal. O documento, afinal, apresenta as ambições do país para inserir-se na corrida global que envolve a área do conhecimento mais instigante e desafiadora da atualidade, pelas possibilidades que abre e pelos temores sobre os limites éticos de seu uso.