Mais produtivo do que comparar o desempenho do Brasil na Olimpíada de Paris em relação a edições anteriores é discutir como criar condições para o potencial dos atletas nacionais ser mais bem desenvolvido e isso se refletir em conquistas no futuro. O país terminou na 20ª posição, abaixo do 12º lugar de 2021, em Tóquio, o melhor desempenho obtido até hoje. Foram 20 medalhas, ante 21 no Japão, mas apenas três de ouro, contra sete há três anos.