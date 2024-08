Entre a frustração e a indignação

Toda a mobilização de autoridades após a devastadora cheia de maio, com a promessa de que não faltaria crédito ágil e desburocratizado para a reconstrução do Estado, representou um alento para milhares de empresários gaúchos em um momento de desolação. Quem teve o negócio destruído ou sofreu sérios prejuízos pela enxurrada e pelos alagamentos se agarrava à esperança de que teria em breve o amparo necessário para reabrir as portas e retomar as operações. Financiamento em condições facilitadas não seria problema, bradou o poder público, em especial o governo federal, detentor dos mais robustos instrumentos para socorrer os empreendedores. Cem dias depois da maior tragédia climática do país, o que não falta é frustração e indignação.