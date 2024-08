À espera de maior aprofundamento

Debates entre postulantes a cargos públicos estão entre os momentos mais cruciais em uma campanha eleitoral. É nestes encontros que os candidatos são desafiados a responder à queima-roupa sobre projetos e explicar programas de governo. São confrontados com posturas contraditórias, opiniões e decisões pretéritas. Estão expostos ao embate de ideias frente a frente com os adversários. Para o eleitor, é a oportunidade de ter um panorama amplo das candidaturas, compará-las e decidir o voto com maior convicção.