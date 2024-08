Emendas às claras

Agiu no sentido certo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, na semana passada, ao tomar duas decisões que, uma vez rigorosamente observadas, dificultarão bastante a opacidade no manejo do dinheiro público pelo Legislativo. A transparência no repasse de recursos recolhidos junto aos contribuintes é preceito básico da República. Este princípio, no entanto, vinha sendo contornado pelo Congresso com os subterfúgios que passou a usar para deputados e senadores distribuírem verbas por meio de emendas. São os casos do chamado orçamento secreto e das emendas Pix, que contêm obstáculos para a sociedade saber quem as apadrinhou e a finalidade do uso dos recursos, por exemplo.