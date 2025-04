Atlântico vence e segue 100% na Liga Nacional de Futsal

O Atlântico segue com 100% de aproveitamento na Liga Nacional de Futsal. Pela segunda rodada, o time de Erechim venceu o Marreco-PR, fora de casa, por 6 a 3 , neste sábado (26).

Foi a segunda goleada em dois jogos do Galo. Na estreia, em casa, aplicou 8 a 2 no Minas. Na terceira rodada, a equipe volta a jogar em Erechim. O adversário será o Vélez Camaquã, no sábado (3), às 20h.