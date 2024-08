Só um quarto do prometido

São preocupantes algumas das informações levantadas na série de reportagens publicada em Zero Hora sobre como anda a recuperação do Rio Grande do Sul após a cheia de maio em oito dimensões essenciais. Despertam especial atenção as áreas de educação e saúde, que estão entre os mais importantes serviços prestados pelo poder público à população. Em ambas, apenas um quarto dos recursos prometidos chegou à ponta. Não é possível se conformar com esse quadro de lentidão no cumprimento da palavra empenhada com os gaúchos.