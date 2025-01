Décimo terceiro para estagiários: um bom investimento!

Por Marcos Pan, gestor de Estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (Ciee-RS)

Em tempos nos quais pessoas e, também, organizações pensam nas resoluções de Ano-Novo, quero dar um conselho a empresários e gestores: coloquem na previsão da folha de pagamento de suas equipes em 2025 um 13º aos estagiários. Não, a legislação não exige. Mas o benefício pode fazer uma grande diferença na vida desses estudantes e trazer vantagens ao seu negócio.

Mais do que promover inclusão, é uma forma de reconhecer a dedicação ao longo do ano e valorizar suas contribuições às equipes. A prática estimula os futuros profissionais e gera um maior engajamento nas suas atividades.

Outra boa razão para uma remuneração extra no final do ano é garantir uma ajuda com despesas comuns nesta época para quem concilia estudo e trabalho. É um período de matrículas nas escolas e universidades, de compra de material didático, e de mais custos com transporte.

Uma bolsa-auxílio em formato de 13º também tem uma função social, pois muitos estagiários ajudam com as despesas dos seus lares. A Pesquisa de Perfil dos Estagiários do Estado, realizada pelo Ciee-RS, revelou que a renda familiar não passa de três salários mínimos na casa de oito em cada 10 desses jovens.

E o que o empregador ganha? Primeiro que, num mercado competitivo e com carência de profissionais qualificados, atrair e reter talentos é uma estratégia inteligente. Especialmente quando isso acontece desde cedo, com condições de prepará-los dentro da cultura da empresa. O investimento também pode evitar a alta rotatividade, o que gera custos e prejudica o andamento das atividades.