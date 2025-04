Sim, nós sabemos

Vivemos uma crise climática. A Convenção Quadro sobre Mudança do Clima , assinada em 1992, na conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, já alertava sobre essa crise. Seu objetivo foi orientar para a necessidade de controlar as emissões dos gases de efeito estufa para evitar perigo para o planeta. Pois as orientações não foram seguidas e cá estamos, tendo ultrapassado o limite de 1,5 grau de aquecimento relativo à era pré-industrial, com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. E, com todas as evidências, ainda há pessoas negacionistas.

Pode imaginar o seu salário ser 21% menor do que o de outras pessoas que têm nível de formação igual ou menor do que o seu? É difícil de aceitar e até acreditar, mas nós, mulheres, sabemos o que é isso. De acordo com o Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, do Ministério do Trabalho e Emprego, as mulheres no Brasil recebem 20,7% menos do que os homens nas empresas com cem ou mais empregados.