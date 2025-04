A inteligência artificial e os desafios regulatórios no Brasil

Por Alexandre Mello, Advogado e presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet – Regional do Rio Grande do Sul (Assespro-RS)

A inteligência artificial é uma das tecnologias mais transformadoras e disruptivas a que a comunidade já teve acesso, comparável às energias elétrica e nuclear. Praticamente todas as atividades humanas serão impactadas pelo seu uso. Os sistemas de IA correspondem a uma verdadeira revolução dos meios de produção com impactos sociais e econômicos .

O simbolismo da foto da posse do presidente Trump , em que várias empresas de tecnologia se fizeram presentes, é inegável. Nesse contexto, é essencial que a sociedade e as empresas de tecnologia participem dos debates a respeito da regulação dessas plataformas avançadas, que não se limitam apenas aos algoritmos, mas também abrangem dados, estruturação, capacidade de processamento e a infraestrutura necessária para sua implementação.

Todos esses aspectos devem ser objeto de atenção quando se regula a IA, de modo que a capacidade de participação de empresas nacionais reforce a posição estratégica do país e do Estado nesse novo ambiente de digitalização nas relações econômicas e sociais. Em suma, o futuro que desejamos para o Brasil, para as presentes e próximas gerações, dependerá significativamente da posição que as empresas de tecnologia conseguirem ocupar, tanto no cenário nacional quanto no internacional.