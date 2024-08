Compromisso e cobranças

São singelas e claras as razões para o governo federal ser o mais exigido em relação a medidas para recolocar o Rio Grande do Sul de pé. É o ente com maior capacidade de mobilizar recursos financeiros, tanto por meio do orçamento da União quanto pelos bancos controlados. Dispõe da maior estrutura para executar políticas públicas e estão sob sua influência áreas e projetos importantes, da infraestrutura à habitação, dos auxílios sociais às grandes obras para reforçar os sistemas anticheias.