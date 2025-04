Com mais de 70 mil visitações, Memorial da Evolução Agrícola vira ponto de lazer e turismo no noroeste gaúcho

Um espaço gratuito dedicado à história e à cultura virou ponto de lazer e turismo em Horizontina , no noroeste do Estado: o Memorial da Evolução Agrícola (MEA) já recebeu 74 mil visitações desde a sua inauguração, em dezembro de 2023.

O município de 18 mil habitantes que fica a 260 quilômetros de Passo Fundo foi escolhido para sediar o museu por ser o local de fabricação da primeira colheitadeira automotriz do Brasil, em 1965. A máquina, inclusive, está exposta no local.

— Além do memorial com a exposição de longa duração e um acervo histórico muito importante para a agricultura brasileira, o local oferece experiências sensoriais, oficinas e aulas. Se tornou um ponto de encontro de moradores da região, além de visitação de escolas — diz a museóloga e diretora do MEA, Karina Muniz Viana.