New Balance 42k Porto Alegre: acompanhe a maratona ao vivo e em imagens

A New Balance 42k Porto Alegre terá transmissão ao vivo e em imagens no YouTube de GZH neste domingo (27). A live começa a partir das 5h30min, meia hora antes da largada, e terá apresentação de Luciano Périco, com participação de Diori Vasconcelos. Marilson Gomes do Santos, Adauto Domingues e Rodrigo Tomazzelli serão os comentaristas técnicos.

A partir das 9h30min, no Domingo Esporte Show, a maratona também será transmitida ao vivo pela Rádio Gaúcha, com condução de Marcelo De Bona e André Silva.

Serão quatro provas de distâncias diferentes (5k, 10k, 21k e 42k). Conforme a organização, serão aproximadamente 10 mil participantes no evento.

Largada e chegada

A maratona largará no Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, e passará por Centro Histórico, Mercado Público, Monumento ao Laçador, Cais do Porto, Monumento aos Açorianos, Ginásio Tesourinha e Beira-Rio.

O término será no bairro Golden Lake, onde também será a largada e término da meia maratona e das provas de 10km e 5km.

Por esta razão, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organiza um esquema especial de trânsito e transporte, buscando minimizar os impactos na mobilidade na cidade.

Trânsito

A partir das 20h de sábado (26), a Av. Diário de Notícias estará bloqueada no sentido bairro/Centro desde a rótula da avenida Guaíba até o cruzamento com as avenidas Chuí e Padre Cacique. O bloqueio total desta avenida ocorrerá à meia-noite.

O trecho da área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, aberto na manhã de sábado entre a Rótula do Gasômetro e a avenida Padre Cacique, não será liberado à noite para o tráfego de veículos.

Em razão do comprometimento da 3ª Perimetral no trecho da avenida Edu Chaves com a Sertório, os motoristas que necessitarem acessar o Aeroporto Internacional Salgado Filho na manhã de domingo devem antecipar seus deslocamentos e optar por rotas alternativas.

Entre elas estão via Túnel da Conceição, Av. Castelo Branco, BR-290 e Av. dos Estados. Outra opção para quem se desloca a partir da Zona Norte é o prolongamento da Av. Severo Dullius a partir da rua Dona Alzira, no cruzamento com a Sertório.

Para a chegada à Capital deverá ser utilizada a Assis Brasil ou Castelo Branco via Túnel da Conceição. Quem optar pela Mauá seguirá somente até o Largo Visconde do Cairú, visto o bloqueio total da avenida a partir desse trecho.

Horários de Bloqueios

Bloqueio da Av. Diário de Notícias: Sábado às 20h – Bairro/Centro;

Bloqueio da Av. Diário de Notícias: Centro/Bairro 00h00;

Bloqueio da Av. Edvaldo Pereira Paiva: CB permanecerá bloqueada na madrugada;

Desvio do trânsito da Av. Padre Cacique: 05h30 (Pinheiro Borda, Taquari, ...);

Ao findar a saída dos corredores das categorias ½ Maratona, 10km e 5km, a Av.

Padre Cacique ficará segregada do Pontal até o Viaduto Abdias do Nascimento;

Bloqueio da Av. Loureiro da Silva entre Augusto de Carvalho e João Goulart: 05h45

Bloqueio da Av. Mauá a partir do largo Visconde do Cairú: 05h45.

Transporte

Os terminais localizados na rua Uruguai, Borges de Medeiros com Mauá e Parobé serão transferidos provisoriamente para a rua Júlio de Castilhos, no trecho entre o Mercado Público e a Dr. Flores. Já o terminal da Praça Rui Barbosa (camelódromo) ficará provisório na Júlio de Castilhos, entre Dr. Flores e Chaves Barcelos.

Além disso, o transporte público terá desvios pontuais com orientação dos agentes da EPTC. Mais de 150 cruzamentos semaforizados terão sua programação alterada no entorno das provas para garantir a fluidez viária.

Os batedores motociclistas da EPTC vão acompanhar o grupo de elite da maratona enquanto os agentes de fiscalização, de manutenção elétrica e da central de videomonitoramento e controle da mobilidade vão monitorar a circulação ao longo de todo o trajeto das provas, orientar a população e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Serviço NB 42k

5h55min — largada de PNE e PCD's

6h — largada da maratona, meia maratona, 10k e 5k

Horário das premiações