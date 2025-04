Grêmio busca primeiros pontos como visitante no Brasileirão contra o Vitória da Bahia

Mano Menezes busca primeira vitória em seu retorno ao Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio vai a Salvador enfrentar o Vitória neste domingo (27), às 18h30min, no Barradão. Um duelo que ganhou importância para o Tricolor se afastar do Z-4 no Brasileirão. Em penúltimo lugar, o time gremista soma apenas quatro pontos após cinco rodadas. O Vitória é o 17º, com cinco pontos somados até agora.

Mano Menezes terá problemas para montar o Grêmio na busca pela primeira vitória como visitante na competição. A principal dor de cabeça é a montagem do sistema defensivo.

Após duas partidas em campo, Kannemann deve ser preservado. O zagueiro de 34 anos deve dar lugar a Wagner Leonardo. O ex-jogador do Vitória, no entanto, terá uma recepção hostil da torcida baiana.

Outra mudança prevista na escalação gremista é o retorno de Marlon. Lucas Esteves, que teve atuação elogiada contra o Godoy Cruz, ficará como opção no banco de reservas.

A situação de alguns outros atletas também está sendo monitorada pela comissão técnica. Dodi, Villasanti e Edenilson apresentaram índices altos de fadiga muscular e poderão ser preservados para a partida da próxima quarta-feira (30), contra o CSA.

Na hierarquia definida por Mano Menezes em seus primeiros dias de trabalho, Cristaldo ganhou pontos pela participação contra o Godoy Cruz e poderá retornar ao time titular.

Aravena também é outro jogador que agradou a comissão técnica pelo rendimento na Argentina. O chileno é candidato a entrar na equipe na vaga do lado esquerdo de ataque.

O adversário

Pelo lado do Vitória, a pressão da torcida cresceu nos últimos dias. A derrota para o Cerro Largo, pela Copa Sul-Americana, provocou uma reação dos torcedores da equipe.

— A torcida do Vitória está chateada com os últimos jogos. Perdeu o último jogo para o Cerro Largo, um adversário fraquíssimo. Então, a cobrança aqui está bem grande. O momento do Vitória é de insatisfação por parte da torcida. Mas vejo muita tranquilidade na comissão técnica, na direção — comenta Anderson Matos, setorista do Vitória.

O técnico Thiago Carpini não revelou seus planos para o jogo contra o Grêmio, mas a tendência é de que a equipe baiana mantenha a mesma escalação das últimas partidas.

No departamento médico, Renato Kayzer, Carlinhos, Wellington Rato e Willian Oliveira serão desfalques contra o Grêmio.