Iate do magnata Mike Lynch era vulnerável a ventos fortes, diz relatório

O iate do bilionário britânico da tecnologia Mike Lynch, em cujo naufrágio ele morreu em agosto na Itália com outras seis pessoas, não estava projetado para resistir aos ventos do dia do desastre, afirma um relatório publicado nesta quinta-feira (15, data local).

O veleiro Bayesian de 56 metros afundou em questão de minutos na noite de 19 de agosto de 2024, em frente à costa da Sicília, depois do que foi descrito como um pequeno tornado.

Quinze pessoas puderam ser resgatadas, mas outras sete faleceram.

Quatro das vítimas eram britânicas, entre elas o empresário Mike Lynch, de 59 anos, apelidado de "Bill Gates britânico", e sua filha Hannah, de 18.

As primeiras análises realizadas "mostram que o Bayesian poderia ser vulnerável a ventos fortes", conclui um relatório preliminar publicado nesta quinta pelo MAIB (Marine Accident Investigation Branch, em inglês), o órgão britânico encarregado de analisar os acidentes marítimos graves.

O MAIB não pôde inspecionar a embarcação, cujos destroços seguem a 50 metros de profundidade, mas revisou as características técnicas do veleiro e as condições meteorológicas na noite do naufrágio.

As "vulnerabilidades" do barco não eram conhecidas pela tripulação ou o proprietário, pois não estavam mencionadas no documento de informação sobre a estabilidade do navio, destaca o parecer.

"Uma vez que o iate se inclinou para além de um ângulo de 70 graus, a situação ficou irrecuperável", declarou Andrew Moll, diretor do MAIB.

Segundo os dados meteorológicos, o vento chegou a alcançar mais de 70 nós (130 km/h), fazendo com que o navio virasse para estibordo, antes de ser inundado e afundar.