Mano Menezes explica funcionamento do meio-campo ideal para o Grêmio

Sob o comando do técnico, Tricolor obteve cinco empates, uma vitória e sofreu uma derrota. Duda Fortes/ / Agencia RBS

Após sete jogos à frente do Grêmio, Mano Menezes ainda busca uma escalação ideal para melhorar o rendimento da equipe. Depois do empate com o Godoy Cruz, que impediu o clube de assumir a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, o treinador descreveu como vê o funcionamento ideal de um meio-campo.

— Para se jogar um bom futebol, penso que a composição de um meio-campo precisa preencher as características de um a quatro — analisou o técnico, começando pelo primeiro volante.

— Um: um jogador com característica de porte defensivo para sustentar essas bolas de primeira disputa, que são necessárias na função. Ouvi atrás de mim algumas críticas ao Ronald hoje (terça-feira), mas ele ganhou várias disputas aéreas e, por isso, iniciou no lugar do Camilo, porque precisávamos ganhar e sabíamos o que íamos enfrentar.

Na sequência, apontou o perfil do segundo volante que, diante dos argentinos, esteve personificada em Dodi. Porém, já foi o paraguaio Villasanti, que ficou afastado dos últimos jogos por lesão muscular.

Depois, foi a vez de falar sobre a figura do camisa 10. Sem Cristaldo, que apontou uma fadiga muscular após o último treino, Mano optou por recuar Braithwaite para a função.

— Dois: um jogador que faça a retomada de bola, mas que tenha capacidade de fazer ligação, avançar, chegar na área e concluir. Porque é necessário, sobra para esse jogador muito do jogo e isso vai dando qualidade ao teu jogo. Três: um armador. Precisamos armar. A jogada é difícil de construir, fazer gols é difícil. Precisamos ter um jogador que tenha essa capacidade e a gente vai unindo estas peças — emendou.

Por fim, citou a função executada por Monsalve, que atuou aberto pela esquerda, fechando o trio final do time.

— Quatro é um meia-atacante que tenha a capacidade de fazer beirada, mas também entrar e se juntar ao meia principal, para ajudá-lo. Se não, o adversário marca o teu meia com eficiência e o time fica preso. Então, nesta hora, precisamos de dois ajudantes de ótima qualidade: um que vem de fora e outro que chega de trás, que é o segundo homem do meio-campo. Depois, teremos um extremo, que dribla, que desafoga, e um atacante principal. Sempre foi assim e assim vai ser — concluiu Mano.

Edenilson contra São Paulo

Para encarar o São Paulo, no próximo sábado (17), no Morumbi, o Tricolor contará com o retorno de Edenilson, que pode fazer mais de uma função no meio-campo. A ele, soma-se o lateral-esquerdo Marlon, impedido de jogar no torneio continental, mas liberado para atuar no Brasileirão.

A equipe gremista realiza dois treinamentos em Porto Alegre antes de embarcar para a capital paulista na noite de sexta-feira (16).