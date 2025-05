MPRJ cria ação de combate ao racismo com promotores monitorando in loco os estádios do Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) lançou nesta quarta-feira uma ação inédita de prevenção e repressão ao racismo durante as partidas das Copas Sul-Americana e Libertadores realizadas no Rio de Janeiro. Sob o lema de tolerância zero, promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ) vão acompanhar todos os jogos nos estádios cariocas monitorando as arquibancadas e prometendo atuar em casos de flagrante ou denúncia de atos racistas e xenofóbicos. A campanha de chama "Estamos Vigilantes."