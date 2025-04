Kannemann deve ser preservado na partida do Grêmio contra o Vitória

Kannemann atuou durante os 90 minutos contra o Godoy Cruz. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Depois de seis meses afastado por uma lesão no quadril, Kannemann voltou a ser titular do Grêmio no empate com o Godoy Cruz.

Após 90 minutos em campo, o argentino deve ser preservado diante do Vitória, no domingo (27), em Salvador.

O zagueiro já tinha sido utilizado no Gre-Nal, quando precisou substituir Wagner Leonardo e atuar por 60 minutos.

A carga das duas partidas é uma preocupação da comissão técnica, que quer evitar que o defensor tenha algum problema muscular.

— Estive seis meses fora, mas joguei quase todos os minutos dos dois últimos jogos. Temos um elenco grande e tem que jogar quem estiver mais descansado — disse Kannemann após o empate na Argentina.

Reforço para a defesa

Wagner Leonardo deve retornar contra o Vitória. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Soma-se a isso o fato de que Wagner Leonardo voltará no jogo da Bahia. O zagueiro teve constatada uma lesão muscular de grau 1 na coxa durante o clássico e evoluiu bem na recuperação. A reportagem de Zero Hora apurou que ele será utilizado no Barradão.

A má fase de Jemerson reforça o alerta em relação aos zagueiros neste momento.