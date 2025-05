Grêmio confirma cirurgia de Igor Serrote

Jogador se lesionou na partida contra o Godoy Cruz. Duda Fortes/ / Agencia RBS

O Grêmio anunciou que o lateral-direito Igor Serrote será submetido a uma cirurgia na noite desta quarta-feira (14).

O jovem sofreu uma fratura no punho esquerdo na partida contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana.

Na nota divulgada pelo clube, não é informado o tempo de parada. Conforme apurado por Zero Hora, o atleta deverá usar uma proteção de gesso por cerca de seis semanas. Assim, só deverá retornar aos gramados em julho, após a parada para o Mundial de Clubes.

Sem ele, o técnico Mano Menezes passa a contar com João Pedro e João Lucas para a função.

O primeiro, no entanto, tem uma suspeita de lesão no pé esquerdo e vira dúvida para enfrentar o São Paulo, no sábado (17), no Morumbi, pelo Brasileirão.

Confira a nota do Grêmio:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral direito Igor Serrote será submetido a procedimento cirúrgico no punho esquerdo, às 20h desta quarta-feira. O atleta sofreu uma fratura no local durante a última partida pela Conmebol Sul-Americana.

O procedimento será realizado pelo Dr. Jairo Alves e acompanhado pelo médico da equipe principal, Dr. Paulo Rabaldo, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.