Grêmio deve ter mudanças na defesa para enfrentar o Vitória

Wagner Leonardo na chegada ao hotel do Grêmio em Salvador.

O Grêmio deve ter mudanças no setor da defesa para o confronto diante do Vitória , neste domingo (27), em Salvador, pelo Brasileirão . O principal reforço de Mano Menezes é Wagner Leonardo , recuperado de lesão.

A volta do zagueiro é importante em dois quesitos. O primeiro é o fato de se tratar de um titular, que tem boa qualidade para sair jogando com a bola.

O retorno de Wagner também permite que Kannemann possa descansar. O argentino ficou seis meses lesionado e teve uma sequência pesada com Gre-Nal e Godoy Cruz.

Do meio para a frente, o treinador deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o Godoy Cruz. As mudanças de preservação devem ocorrer ao longo do jogo.