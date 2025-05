À espera dos lesionados, Grêmio inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Lateral Marlon retomará a titularidade no fim de semana.

O Grêmio iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, pelo Brasileirão. Na reapresentação do elenco, na tarde desta quarta-feira (14), foram ao gramado do CT Luiz Carvalho apenas os atletas que não iniciaram a partida contra o Godoy Cruz, na Copa Sul-Americana .

Pelas imagens divulgadas pelo clube, foi possível perceber a ausência do meia Cristaldo , que apresentou uma fadiga muscular e ficou de fora até mesmo dos relacionados na última terça (13).

— Edenilson está um pouco à frente em termos de condições. Villasanti um pouquinho depois, mas acredito que levaremos ele para o Morumbi , pelo menos para uma parte final do jogo, para fazer um fechamento de jogo com a qualidade e experiência que tem. Um jogador de alto nível, que pode nos ajudar — projetou o treinador gremista.

Restam duas atividades para desenhar a equipe que iniciará a partida no Morumbi, no sábado (17).

Situação das laterais

Impedido de atuar no torneio continental, o lateral-esquerdo Marlon retomará a condição de titular.

