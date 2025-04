Vitória x Grêmio: tudo sobre o jogo da sexta rodada do Brasileirão 2025.

Vitória e Grêmio se enfrentam neste domingo (27), às 18h30min, pela sexta rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Barradão, em Salvador.

O Tricolor vem de empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. Na última rodada do Brasileirão, empatou em 1 a 1 com o Inter.