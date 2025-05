Adversários do grupo do Grêmio na Sul-Americana, Sportivo Luqueño e Atlético Grau empatam em 1 a 1

Equipes já estão eliminadas da competição. Jose Bogado / AFP

Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER empataram em 1 a 1 pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (14).

Os adversários do Grêmio na competição jogaram em Assunção, no estádio Defensores del Chaco.

O time peruano abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com Verástegui. Contudo, seis minutos depois, os donos da casa empataram a partida. Bolívar marcou contra.

O resultado deixa o Atlético Grau na terceira posição, com três pontos, enquanto o Sportivo Luqueño está em último lugar, com dois. As equipes já estavam eliminadas antes mesmo da partida começar.

Última rodada

Na próxima rodada, no dia 29 de maio, o Grêmio, vice-líder do grupo com nove pontos, encara o Sportivo Luqueño, na Arena. Já o Godoy Cruz, que lidera a chave com 11, enfrenta o Atlético Grau.

Para terminar na primeira posição e se classificar direto para as oitavas de final, o Grêmio tem que vencer na última rodada e precisa torcer para os argentinos não ganharem a partida final. Em caso de empate no jogo do Godoy Cruz, o Tricolor terá de tirar dois gols de saldo.