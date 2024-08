Muito dinheiro, pouca transparência

Já passa da hora de estancar a sangria da distribuição desenfreada de emendas pelo Congresso Nacional sem os mínimos critérios de transparência. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de forma unânime, na sexta-feira, chancelar as decisões individuais do ministro Flávio Dino que restringiram o repasse das chamadas emendas Pix e interromperam as transferências da modalidade de impositivas até que o parlamento crie regras que acabem com a opacidade dessas práticas.