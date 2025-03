A missão que corre em nossas redes

Saneamento básico é uma das maiores engrenagens da dignidade humana. No entanto, a maioria das cidades brasileiras — inclusive no Rio Grande do Sul — nasceu sem qualquer planejamento para infraestrutura sanitária. Essa ausência histórica nos desafia a transformar realidades com obras estruturantes em ambientes já consolidados, muitas vezes em meio à rotina intensa de bairros e centros urbanos. Estamos corrigindo, com trabalho e responsabilidade, uma dívida com a saúde pública e com o futuro do nosso Estado.