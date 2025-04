O que mudou em Grêmio e Inter desde a decisão no Gauchão Feminino

Times decidiram o Gauchão de 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

Cinco meses depois da decisão do Gauchão Feminino, Inter e Grêmio estarão frente a frente, pela primeira vez em 2025. Desta vez, o clássico será válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino.

O duelo será nesta segunda-feira (28), às 20h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O mando é do Grêmio. Além de toda a rivalidade que envolve o clássico, a partida será uma oportunidade de recuperação para ambas as equipes.

Os dois times estão fora da zona de classificação. O Grêmio é o 11° colocado, somando dois pontos. Do outro lado, o Inter está lutando contra a parte de baixo da tabela, em 14°, com dois pontos.

Desde a decisão vencida pelo Grêmio, naquele 23 de novembro, na Arena, os clubes passaram por mudanças profundas.

Fim de ciclos e nova identidade no Grêmio

Grêmio transformou a identidade de Gurias Gremistas em Mosqueteiras. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

Na comparação com o elenco que esteve na decisão estadual de 2024, muitas atletas se despediram do clube. Em especial, os casos da goleira Lorena, das meias Pri Back e Rafa Levis, além das atacantes Cássia e Caty, que estavam no Grêmio há bastante tempo e criaram identidade no Tricolor.

Para suprir tantas saídas, a direção foi ao mercado e promoveu uma mudança de fotografia. Nove reforços foram contratados. O principal nome da janela foi o da meio-campista Daniela Montoya. Pelo currículo, a capitã da seleção colombiana chegou com status de experiente e referência técnica.

À frente do clube pelo segundo ano seguido, a técnica Thaissan Passos tem consolidado uma formação titular. A base construída no ano passado teve somadas atletas que conquistaram seu espaços como titulares, situações das atacantes Maria Dias e Giovaninha.

No gol, após a saída de Lorena e Vivi, Raíssa retornou ao clube para assumir a posição. Em todos os jogos até agora na temporada, apenas ela foi escalada como titular.

Para 2025, o Grêmio transformou a identidade das Gurias Gremistas em Mosqueteiras. A intenção do projeto foi trazer um diferencial em relação aos outros times gaúchos, que também utilizam a alcunha Gurias — o feminino do Inter utiliza-se de Gurias Coloradas e o do Juventude é conhecido por Gurias Jaconeras.

Remanescentes do Grêmio do último Gre-Nal: Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla, Raissa Bahia, Jessica Peña, Giovaninha e Shashá (titulares); Brito, Gisele, Bia Santos, Luana Spindler e Maria Dias (reservas).

Mudança de fotografia e indefinição no comando técnico do Inter

Julia Bianchi chegou ao Inter como a principal contratação da temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Uma das mudanças mais expressivas no Inter em relação ao último Gre-Nal está na casamata. Diante da má campanha no início do Brasileirão, a direção optou por encerrar o ciclo com o técnico Jorge Barcellos.

Desde a demissão, em 18 de abril, o cargo ainda está vago. Uma das possibilidades de mercado é a volta de Maurício Salgado, que deixou o Flamengo na última semana, e está livre. O treinador comandou o clube colorado de 2019 até 2023.

Quando se olha para nominata de 2025, muitas são as novidades. Na janela, o Inter trouxe 11 reforços, garantiu a permanência de 16 atletas e promoveu jovens da base.

Uma das contratadas foi Julia Bianchi. Com histórico de Seleção Brasileira e passagens por clubes nacionais e do Exterior, a volante chegou como a principal contratação.

Já na largada deste Brasileirão, assumiu a condição de titular e de capitã. Dentro de campo, o jogo passa por ela. Mas apenas a sua qualidade técnica não foi suficiente para evitar o mau momento. Além disso, Bianchi está na condição de dúvida para este clássico. A atleta apresentou dores no joelho esquerdo e precisou ser substituída contra a Ferroviária, na última rodada, e não tem presença garantida.

Em relação às saídas, nomes considerados titulares e de referência técnica acabaram se despedindo ao término da temporada, casos da zagueira Isa Haas, da lateral Tamara Bolt e da meia-atacante Letícia Monteiro.

Remanescentes do Inter do último Gre-Nal: Tainá, Bruna Benites, Ketlin, Katrine, Gabi Morais, Marzia, Capelinha, Belén Aquino e Julieta Morales (titulares); Mari Ribeiro, May, Bianca, Lorrany, Gabi Inácio, Thaíni, Pati Llanos, Danny Teixeira e Joana Mylena (reservas).

Último clássico Gre-Nal

Data: 23/11/2024

23/11/2024 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arena do Grêmio, em Porto Alegre Competição: Gauchão Feminino (final)

Gauchão Feminino (final) Gols: Belén Aquino (Inter) e Dayana Rodriguez (Grêmio)

Grêmio (1)

Lorena; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Raissa Bahia (Rafa Levis); Jessica Peña (Raquel Fernandes), Dayana Rodríguez, Giovaninha (Stephanie Brito) e Shashá (Gisele); Pri Back (Bia Santos) e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

Inter (1)