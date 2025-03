Pluralismo de opiniões

Por Nelson P. Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS

A visão que o público tem sobre os nossos veículos e comunicadores é um elemento fundamental para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Por isso, sempre damos muita atenção aos comentários dos leitores dos nossos jornais e às participações dos ouvintes, telespectadores e usuários de nossas plataformas digitais. Não é incomum que observações pertinentes, mesmo as mais críticas, nos ajudem a corrigir rumos ou a acrescentar novos enfoques em nossas coberturas e análises. Exatamente em consideração a essa contribuição do público, promovemos constantes alterações no nosso quadro de colaboradores, sempre em busca de renovação e de maior qualidade.

Isso inclui também a renovação constante de colunistas, pois estamos sempre em busca de novos talentos e novas vozes que possam contemplar a diversidade de interesses dos nossos públicos

Nesse contexto, reafirmamos: o Grupo RBS expressa suas posições unicamente no espaço editorial desta página, com a clara identificação. O comentário caracterizado como “Opinião da RBS” representa o posicionamento do grupo, orientado por sua direção e embasado no ideário construído ao longo de sua história. Já os textos assinados por comunicadores, colunistas e articulistas expressam a visão desses profissionais, independentemente de coincidirem ou não com a opinião da empresa. Nossos comunicadores têm total autonomia para publicar suas visões sobre os fatos, evidentemente que com a devida responsabilidade, a observância da legislação vigente e o respeito aos princípios éticos/editoriais do Grupo RBS.

Não há como ignorar que alguns dos nossos principais colaboradores, pela qualidade de seu trabalho e pela credibilidade conquistada, muitas vezes têm seus conteúdos confundidos com as posições da empresa. Para ilustrar essa situação, lembro dois companheiros que já não estão entre nós: Paulo Sant’Ana, falecido em 2017, e David Coimbra, que nos deixou em 2022. Asseguro, até na condição de amigo pessoal de ambos, que inúmeras vezes em seus comentários eles contrariaram os nossos posicionamentos – e que jamais interferimos para condicioná-los ao nosso modo de pensar.