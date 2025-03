"Ainda Estou Aqui" é a memória social do Brasil

No entanto, aqui irei dar mais atenção no tocante à ausência do ex-deputado Rubens Paiva e sua repercussão. Afinal, quantas vezes já ouvimos e lemos a frase "lembrar para não esquecer"? Essa ideia nos remete a várias situações para as quais o filme e o livro nos conduzem, como: Eunice não deixar o marido ser esquecido; a arte traz a reflexão sobre a história brasileira; o filme impulsiona mais leitores para o livro e traz a volta do público ao cinema; o sucesso do filme e da atriz Fernanda Torres ocorre não somente por este filme, mas também por retomar o sucesso da mãe, a igualmente consagrada atriz Fernanda Montenegro _ atuante como Eunice na parte final do filme.