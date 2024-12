De bancos a compras online: quais foram os principais problemas dos consumidores de Passo Fundo em 2024

Complicações com empresas de telefonia e internet estão entre as três maiores reclamações dos consumidores. Cleber Gomes / Agencia RBS

Problemas com instituições financeiras, operadoras de serviço e compras pela internet fazem parte da lista das principais demandas do Balcão do Consumidor e do Procon de Passo Fundo, no norte gaúcho, em 2024.

Juntas, as duas entidades registraram mais de 5,8 mil atendimentos — número que equivale a quase 16 por dia só na cidade.

De janeiro a novembro, 260 casos de fraude foram registrados no município, segundo levantamento realizado pelo Procon. A maioria tem relação com compras online.

Do total de 7.389 atendimentos presenciais na sede do Procon, 3.040 foram aberturas de reclamação e procedimentos administrativos, afirma o coordenador da entidade em Passo Fundo, Lucca Gavião.

— Além das instituições financeiras e bancárias, e prestadores de serviço, tivemos muitas reclamações referente as empresas de telefonia e internet. As queixas envolveram cobranças por serviços e produtos não contratados, ofertas não cumpridas e cobranças não previstas ou informadas — disse.

No Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo (UPF) foram registrados 2.846 atendimentos até a última quinta-feira (18). O mês com o maior número de casos foi abril, com 327 reclamações.

Das 53 audiências de reconciliação extrajudicial realizadas ao longo do ano, 32 finalizaram com acordo favorável entre as partes, o que representa cerca de 60,4% dos casos.

— Sempre fazemos as tentativas por telefone ou e-mail para resolver a demanda. Nos casos em que há dificuldade por esses canais, convidamos o fornecedor a comparecer no Balcão. Essa é a nossa última tentativa de resolver o problema do consumidor de maneira extrajudicial — explica o coordenador da entidade, Franco Scortegagna.

De olho nas dicas

Para amenizar os problemas com os fornecedores, os representantes do Procon e do Balcão do Consumidor orientam para que consumidores estejam sempre atentos à leitura de contratos antes de assiná-los.

Além disso, os extratos bancários e de benefícios, no caso de aposentados e pensionistas, devem ser verificados frequentemente a fim de identificar possíveis descontos indevidos.

— Em caso de ofensa ao direito do consumidor, ele deve buscar os órgãos de defesa, como o Procon, com os documentos pertinentes à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros — explica Gavião.

Leia Mais Comércio de Passo Fundo aposta em vagas efetivas para o fim de ano

Outras dicas, como optar por compras em sites conhecidos e analisar se o produto ou serviço contratado está de acordo com o ofertado pela empresa original, também são importantes. Confira abaixo outras dicas: