Sorridente e cheio de expectativas em relação à realização da 30ª conferência mundial do clima, a COP30, em Belém, o prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL), afirmou que, desde o anúncio de que a cidade será sede do evento, em 2025, "algumas portas históricas se abriram". Rodrigues refere-se aos investimentos que Belém vem recebendo para melhorar a infraestrutura para a chamada COP da Amazônia, anunciada por Lula, em Sharm el-Sheikh, no Egito, no ano passado, quando esteve na COP27, ainda na condição de presidente eleito.