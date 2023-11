Em sua terceira conferência mundial do clima (COP28), o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, irá participar. Segundo ele, que embarca amanhã para Dubai, a ideia é buscar investimentos internacionais, expor o que a cidade vem fazendo em termos de preservação do ambiente e aprender com as experiências de outros municípios - são as áreas urbanas responsáveis por 80% das emissões de gases do efeito estufa. Na COP de Glasgow (Escócia), em 2021, a prefeitura conseguiu R$ 1,3 milhão para implementar painéis fotovoltaicos e biodigestores em escolas e comunidades carentes da Capital, além de um estudo para subsidiar a substituição da matriz energética do transporte público. Na COP do Egito, no ano passado, foram captados junto ao Banco Mundial (Bird) a fundo perdido R$ 1,25 milhão para o Plano de Ação Climática, que está em curso.