Obras de R$ 20 milhões no aeroporto de Canela não incluíram sensores de condições meteorológicas

Pedaços da fuselagem do avião integram evidências que servirão nas investigações do acidente em Gramado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

De responsabilidade da Infraero desde setembro, o Aeroporto de Canela, de onde partiu a aeronave que caiu em Gramado no domingo (22), teve obras de melhorias entregues em 2 de novembro. Dez pessoas morreram na tragédia aérea.

As obras no aeroporto, fechado desde o fim de outubro, custaram cerca de R$ 20 milhões. Entre as melhorias estão alargamento da pista de pouso e decolagem (de 18 metros para 30 metros); recapeamento completo e nova sinalização; reforma do pátio de aeronaves com três posições para aviões e uma para helicóptero; e instalação do Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi) em ambas as cabeceiras - um conjunto de luzes brancas e vermelhas que indicam ao piloto a altura da aeronave em relação à rampa correta de aproximação até a pista.

Nenhuma dessas ações, no entanto, melhora as condições dos pilotos para a compreensão da situação meteorológica na área do aeroporto para a tomada de decisão de decolar ou pousar. O aeroporto de Canela, como mostrou a coluna, não dispõe de torre de controle nem sistema de rádio. Nessas situações, a decisão cabe apenas ao piloto.

Lucas Fogaça, coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Escola Politécnica da PUCRS, explicou à coluna que as obras foram, basicamente, nas estruturas de pista e no pátio, como as sinalizações. Não houve, no entanto, instalação de sistemas e sensores.

- É tudo basicamente pista, não tem nada de sensor sendo instalado. Nada disso melhora a condição do piloto a entender se o aeroporto está fechado ou aberto ou as condições de pouso em Canela - afirmou.

Após a publicação desse texto, a Infraero enviou nota à coluna. Eis a íntegra:

"A respeito da matéria “Obras de R$ 30 milhões no aeroporto de Canela não incluíram sensores de condições meteorológicas”, divulgada pelo colunista Rodrigo Lopes no GHZ Serra Gaúcha desta segunda-feira (23), a Infraero esclarece:

No dia 2 de dezembro, a Infraero inaugurou a primeira etapa das obras no Aeroporto de Canela visando à retomada dos voos regulares e o aumento do nível de segurança operacional.

1. As melhorias incluem a instalação do PAPI (Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) em ambas as cabeceiras. O PAPI é um equipamento de auxílio visual à navegação aérea que consiste em um sistema de luzes vermelhas e brancas para confirmar ao piloto o ângulo de rampa de aproximação da aeronave. O sistema oferece mais segurança nos pousos, tanto noturnos quanto diurnos.

2. Após dois meses de assumir o Aeroporto, a Infraero também promoveu o alargamento da pista de pouso e decolagem, que passou de 18 metros para 30 metros, a inclusão de Áreas de Fim de Pista (RESA), seu reforço e recapeamento completo, além da revitalização de toda sinalização horizontal.Melhorias que também reforçam a segurança operacional.

3. A pista de taxiamento e o pátio de aeronaves também foram reformados, ganharam também nova sinalização e a implantação de três posições para aeronaves.

4. Os investimentos nessas melhorias são da ordem de R$ 20 milhões e oriundos da Infraero.

O Aeroporto de Canela não cumpre os requisitos do Comando da Aeronáutica para a obrigatoriedade de implantação de Serviço de Informação de Voo de Aeródromo (AFIS), no entanto, a Infraero está estudando a possibilidade de implantação de um órgão AFIS nas próximas etapas de investimentos do aeroporto.