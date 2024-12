Germano Bremm vai continuar à frente do Escritório da Reconstrução de Porto Alegre

Germano Bremm , titular da pasta de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre, vai continuar à frente da secretaria e do Escritório da Reconstrução e Adaptação Climática no segundo mandato de Sebastião Melo .

O órgão está ligado diretamente ao Gabinete do prefeito Sebastião Melo. A estrutura foi criada após a enchente de maio em caráter temporário. No último dia 18, a Câmara Municipal aprovou, por 20 votos a nove, a continuidade do escritório até o final de 2025.