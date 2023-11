Há quem diga que Dubai transformou a COP28, a conferência mundial do clima, que começa nesta quinta-feira (30), em uma mistura de parque da Disney com abertura de Jogos Olímpicos. Isso porque a tecnologia, o visual futurista, o tom lúdico caminham, na sede da reunião de cúpula, a Expo City, ao lado de projeções luminosas na gigantesca esfera do Al Wasl Plaza, que lembra o globo do Epcot Center, de Orlando (Flórida, nos Estados Unidos). Por dentro e por fora, há bandeiras dos países que participam da COP, ouve-se o som da chuva e da floresta e vê-se a esfinge onipresente de Mohamed bin Zayed, o presidente dos Emirados Árabes Unidos.