Lula completava 15 dias como presidente eleito quando desembarcou na COP27, em Sharm el-Sheikh, em 2022. Antes da posse, viajara em um jatinho particular do empresário José Seripieri Junior, dono da Qualicorp, e voltara do Egito sem conversar com a imprensa. A explicação para a carona se deu, dias depois, já em Portugal, devido, segundo Lula, à "segurança em um país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo".