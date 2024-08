Ao entregar as primeiras 44 casas a vítimas da enchente de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu as críticas de demora nas ações para mitigar os danos do desastre climático. Em 20 minutos de discurso na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, o presidente se dirigiu pessoalmente ao governador Eduardo Leite logo no início da fala.