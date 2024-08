Na quinta visita ao Rio Grande do Sul em três meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega as primeiras moradias a vítimas da enchente nesta sexta-feira (16), em Porto Alegre. Em três agendas em solo gaúcho, Lula também inaugura o Viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, e o Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), na Capital.